Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Nathan Rodes - статистика

Дендер
#18 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дендер
35
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
1' - 70'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Дендер
1 : 4
19.04.2026
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Дендер
1 : 2
12.04.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
06.04.2026
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Дендер
1 : 3
22.03.2026
Гент
1' - 71'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Юнион СЖ
2 : 0
14.03.2026
Дендер
1' - 76'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Дендер
2 : 2
07.03.2026
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Серкль Брюгге
0 : 0
01.03.2026
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Дендер
1 : 4
21.02.2026
Сент-Труйден
77' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Оуд-Хеверли
3 : 2
14.02.2026
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Зюлте-Варегем
1 : 0
07.02.2026
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Дендер
1 : 2
01.02.2026
Генк
89' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Андерлехт
0 : 0
25.01.2026
Дендер
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Дендер
1 : 0
18.01.2026
Антверпен
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Мехелен
1 : 1
27.12.2025
Дендер
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Дендер
0 : 1
20.12.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Дендер
1 : 5
14.12.2025
Брюгге
1' - 62'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 2
05.12.2025
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Дендер
2 : 2
29.11.2025
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Антверпен
1 : 2
23.11.2025
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Дендер
2 : 2
07.11.2025
Зюлте-Варегем
69' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Брюгге
2 : 1
01.11.2025
Дендер
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Вестерло
1 : 1
25.10.2025
Дендер
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Дендер
1 : 3
19.10.2025
Мехелен
1' - 72'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Генк
2 : 1
05.10.2025
Дендер
63' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Дендер
0 : 0
28.09.2025
РААЛ Ла-Лувьер
77' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Гент
3 : 0
19.09.2025
Дендер
42' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Дендер
0 : 1
13.09.2025
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Шарлеруа
3 : 1
30.08.2025
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Дендер
0 : 1
24.08.2025
Оуд-Хеверли
1' - 77'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Дендер
0 : 2
17.08.2025
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Сент-Труйден
2 : 0
08.08.2025
Дендер
1' - 58'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Стандард
1 : 1
02.08.2025
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Дендер
0 : 0
26.07.2025
Серкль Брюгге
1' - 90'
Главные новости
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
4
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
2
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Мостовой трезво оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Вчера, 23:29
1
ФотоСтало известно местонахождение Роналду после бунта в сборной Португалии
Вчера, 23:18
5
Комментаторов «Матч ТВ» обвинили в трусости: «Зассали»
Вчера, 23:04
5
«Карма за негатив к России»: 29-летний Зинченко оказался никому не нужен
Вчера, 22:52
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+