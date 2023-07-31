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Кельвин Лирдам
Статистика
Кельвин Лирдам - статистика
Завершил карьеру
24 июня 1990 (36)
#18 | Защитник
179 см | 70 кг
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2023
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Лига чемпионов 2012/2013
Голландия. Эредивизие 2011/2012
Чемпионат Голландии 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес Гэлакси
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
31.07.2023
Ванкувер Уайткепс
89' - 90'
Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 1
27.07.2023
Леон
74' - 90'
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