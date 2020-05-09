Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Украина. Премьер-лига, 1 тур