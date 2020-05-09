Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Vadym Stashkiv - статистика

Оболонь
#23 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оболонь
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
2 : 2
09.05.2026
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Оболонь
1 : 1
03.05.2026
Кудровка
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Полесье
3 : 1
26.04.2026
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
17.04.2026
Полтава
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Верес
2 : 0
11.04.2026
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Карпаты
4 : 0
22.03.2026
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Динамо К
2 : 1
13.03.2026
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Оболонь
1 : 3
12.12.2025
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Оболонь
0 : 6
22.11.2025
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 2
07.11.2025
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кудровка
1 : 0
31.10.2025
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Оболонь
1 : 1
04.10.2025
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Оболонь
0 : 2
22.09.2025
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Оболонь
2 : 2
13.09.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кривбасс
2 : 1
30.08.2025
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Оболонь
1 : 0
10.08.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Харьков
0 : 0
04.08.2025
Оболонь
Был в запасе
Главные новости
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
2
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
2
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Мостовой трезво оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Вчера, 23:29
ФотоСтало известно местонахождение Роналду после бунта в сборной Португалии
Вчера, 23:18
4
Комментаторов «Матч ТВ» обвинили в трусости: «Зассали»
Вчера, 23:04
5
«Карма за негатив к России»: 29-летний Зинченко оказался никому не нужен
Вчера, 22:52
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+