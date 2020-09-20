Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бельгия. Про-Лига
Команды
Сент-Труйден
Alouis Diriken
Статистика
Alouis Diriken - статистика
Сент-Труйден
#33 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 2
20.09.2026
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беверен
2 : 0
12.09.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Сент-Труйден
4 : 0
05.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Труйден
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Сент-Труйден
3 : 0
24.05.2026
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Андерлехт
3 : 1
21.05.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Сент-Труйден
1 : 1
16.05.2026
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Брюгге
2 : 0
09.05.2026
Сент-Труйден
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Сент-Труйден
2 : 1
02.05.2026
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Мехелен
1 : 4
26.04.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Сент-Труйден
2 : 0
23.04.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Гент
0 : 0
19.04.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
1 : 2
11.04.2026
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Юнион СЖ
1 : 0
04.04.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
1 : 3
22.03.2026
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
15.03.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Сент-Труйден
2 : 1
08.03.2026
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Антверпен
1 : 0
28.02.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Дендер
1 : 4
21.02.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Сент-Труйден
3 : 2
15.02.2026
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Вестерло
0 : 4
06.02.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Сент-Труйден
0 : 2
31.01.2026
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 2
24.01.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Сент-Труйден
1 : 0
18.01.2026
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Стандард
1 : 2
26.12.2025
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Сент-Труйден
1 : 0
21.12.2025
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Андерлехт
2 : 1
13.12.2025
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Сент-Труйден
3 : 2
06.12.2025
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Гент
1 : 2
30.11.2025
Сент-Труйден
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
23.11.2025
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Сент-Труйден
1 : 0
09.11.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
1 : 0
02.11.2025
Антверпен
89' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Юнион СЖ
2 : 0
26.10.2025
Сент-Труйден
77' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
2 : 2
19.10.2025
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 3
04.10.2025
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Сент-Труйден
1 : 2
28.09.2025
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Брюгге
2 : 0
21.09.2025
Сент-Труйден
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 3
14.09.2025
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Серкль Брюгге
1 : 1
29.08.2025
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
23.08.2025
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Сент-Труйден
2 : 1
17.08.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Сент-Труйден
2 : 0
08.08.2025
Дендер
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Шарлеруа
1 : 1
03.08.2025
Сент-Труйден
57' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Сент-Труйден
3 : 1
27.07.2025
Гент
Был в запасе
Главные новости
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
1
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
1
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Мостовой трезво оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Вчера, 23:29
Фото
Стало известно местонахождение Роналду после бунта в сборной Португалии
Вчера, 23:18
4
Комментаторов «Матч ТВ» обвинили в трусости: «Зассали»
Вчера, 23:04
3
«Карма за негатив к России»: 29-летний Зинченко оказался никому не нужен
Вчера, 22:52
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+