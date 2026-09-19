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Бельгия. Про-Лига
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РААЛ Ла-Лувьер
Elias Filet
Статистика
Elias Filet - статистика
РААЛ Ла-Лувьер
#9 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
19.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
13.09.2026
Кортрейк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Сент-Труйден
4 : 0
05.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Хорватия. Футбольная лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
РААЛ Ла-Лувьер
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
19.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
13.09.2026
Кортрейк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Сент-Труйден
4 : 0
05.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РААЛ Ла-Лувьер
2 : 2
29.08.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
2 : 0
21.08.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 2
16.08.2026
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Андерлехт
2 : 1
09.08.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
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