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Австрия. Бундеслига
Команды
Грацер
Jakob Meierhofer
Статистика
Jakob Meierhofer - статистика
Грацер
#1 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
2 : 2
19.09.2026
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Альтах
1 : 2
12.09.2026
Грацер
Был в запасе
Статистика по турнирам
Австрия. Бундеслига 2025/2026
Австрия. Бундеслига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грацер
17
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Грацер
2 : 2
09.05.2026
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Грацер
4 : 0
02.05.2026
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсберг
1 : 0
25.04.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Рид
2 : 1
21.04.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Грацер
1 : 1
17.04.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Альтах
1 : 0
11.04.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Грацер
2 : 1
04.04.2026
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Тироль
1 : 5
21.03.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Грацер
2 : 0
14.03.2026
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Тироль
2 : 0
08.03.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Грацер
2 : 0
01.03.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Хартберг
1 : 0
21.02.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Грацер
1 : 1
15.02.2026
Зальцбург
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
2 : 2
08.02.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Грацер
1 : 2
13.12.2025
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Штурм
2 : 1
07.12.2025
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Грацер
3 : 1
29.11.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рапид
1 : 2
23.11.2025
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
2 : 1
08.11.2025
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Грацер
3 : 1
01.11.2025
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
1 : 0
25.10.2025
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Грацер
0 : 0
18.10.2025
Хартберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Грацер
1 : 3
04.10.2025
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рид
0 : 0
27.09.2025
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
21.09.2025
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
3 : 0
13.09.2025
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Грацер
0 : 3
30.08.2025
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
1 : 1
24.08.2025
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Грацер
1 : 1
16.08.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Зальцбург
5 : 0
09.08.2025
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Грацер
2 : 2
03.08.2025
Аустрия
1' - 90'
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