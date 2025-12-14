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Чехия. Шанс Лига
Команды
Дукла
Štěpán Šebrle
Статистика
Štěpán Šebrle - статистика
Дукла
#15 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дукла
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Виктория
2 : 0
14.12.2025
Дукла
78' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Дукла
1 : 1
06.12.2025
Слован
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Баник
3 : 1
29.11.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Дукла
2 : 2
22.11.2025
Сигма
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Дукла
0 : 1
08.11.2025
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Пардубице
1 : 1
01.11.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Дукла
1 : 0
25.10.2025
Словацко
80' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Яблонец
0 : 0
19.10.2025
Дукла
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Дукла
1 : 3
04.10.2025
Теплице
1' - 57'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Славия
2 : 0
26.09.2025
Дукла
85' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Дукла
0 : 2
21.09.2025
Богемианс 1905
79' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 1
13.09.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Дукла
1 : 1
30.08.2025
Градец-Кралове
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
3 : 2
24.08.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 0
16.08.2025
Виктория
81' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Слован
2 : 0
09.08.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Дукла
1 : 1
03.08.2025
Баник
61' - 90'
87'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Сигма
0 : 0
26.07.2025
Дукла
65' - 90'
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