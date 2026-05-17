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Бразилия. Серия А
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Dória - статистика
Сан-Паулу
#4 | Защитник
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Копа Судамерикана 2026
Кубок лиг Северной Америки 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Паулу
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 16 тур
Флуминенсе
2 : 1
17.05.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
79'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
3 : 2
11.05.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
2 : 2
03.05.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
1 : 0
26.04.2026
Мирассол
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Васко да Гама
2 : 1
19.04.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Витория
2 : 0
11.04.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
4 : 1
05.04.2026
Крузейро
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Интернасьонал
1 : 1
02.04.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сан-Паулу
0 : 1
22.03.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
19.03.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Брагантино
1 : 2
16.03.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сан-Паулу
2 : 0
13.03.2026
Шапекоэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коритиба
0 : 1
26.02.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
2 : 0
12.02.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
1 : 1
05.02.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
2 : 1
29.01.2026
Фламенго
Был в запасе
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