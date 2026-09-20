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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Порту
Dominik Prpić
Статистика
Dominik Prpić - статистика
Порту
#21 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
3 : 1
20.09.2026
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Каза Пиа
1 : 4
12.09.2026
Порту
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига Европы 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Хорватия. Футбольная лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Порту
2
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/4 финала
Ноттингем Форест
1 : 0
16.04.2026
Порту
Был в запасе
Лига Европы, 1/4 финала
Порту
1 : 1
09.04.2026
Ноттингем Форест
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Порту
2 : 0
19.03.2026
Штутгарт
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Штутгарт
1 : 2
12.03.2026
Порту
Был в запасе
Лига Европы, 8 тур
Порту
3 : 1
29.01.2026
Рейнджерс
Был в запасе
Лига Европы, 7 тур
Виктория
1 : 1
22.01.2026
Порту
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Порту
2 : 1
11.12.2025
Мальме
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Порту
3 : 0
27.11.2025
Ницца
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Утрехт
1 : 1
06.11.2025
Порту
1' - 90'
26'
Лига Европы, 3 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
23.10.2025
Порту
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Порту
2 : 1
02.10.2025
Црвена Звезда
1' - 90'
47'
Лига Европы, 1 тур
Зальцбург
0 : 1
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Порту
Был в запасе
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