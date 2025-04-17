Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Mateusz Szczepaniak
Статистика
Mateusz Szczepaniak - статистика
Завершил карьеру
#71 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Польша. Кубок 2024/2025
Польша. Экстракласа 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Легия
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1/4 финала
Челси
1 : 2
17.04.2025
Легия
77' - 90'
Лига конференций, 1/4 финала
Легия
0 : 3
10.04.2025
Челси
82' - 90'
Лига конференций, 1/8 финала
Легия
2 : 0
13.03.2025
Мольде
Был в запасе
Лига конференций, 1/8 финала
Мольде
3 : 2
06.03.2025
Легия
Был в запасе
Лига конференций, 6 тур
Юргорден
3 : 1
19.12.2024
Легия
81' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Легия
1 : 2
12.12.2024
Лугано
Был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Омония
0 : 3
28.11.2024
Легия
76' - 90'
77'
Лига конференций, 3 тур
Легия
4 : 0
07.11.2024
Динамо Мн
Был в запасе
Лига конференций, 2 тур
ТСЦ Бачка Топола
0 : 3
24.10.2024
Легия
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Легия
1 : 0
03.10.2024
Бетис
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Легия
2 : 0
22.08.2024
Дрита
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Легия
1 : 1
15.08.2024
Брондбю
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Карнарвон Таун
0 : 5
01.08.2024
Легия
Был в запасе
Главные новости
Кавазашвили: «Лучше форварда, чем Дзюба, в российском футболе не будет»
22:00
Семак критически оценил готовность игрока «Зенита» после товарищеского матча
21:49
1
Российский футболист забил 1-й гол за «Динамо Загреб»
21:23
Экс-игрок «Спартака» оценил, есть ли польза от Максименко для команды
21:08
«Зенит» на «Смене» победил европейский клуб (1:0)
20:59
8
Раскрыта причина, почему Юран никогда не возглавит топ-клуб
20:47
Тимощука бесстыдно вычеркнули из истории сборной Украины
20:19
4
Губерниев прокомментировал бунт Роналду
20:15
1
Пономарев – о Слуцком: «Никуда не годится и никуда не пойдет»
19:56
4
Семин выбрал сторону в конфликте Роналду с тренером Португалии
19:39
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+