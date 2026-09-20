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Норвегия. Элитсериен
Команды
Бранн
Kjartan Mar Kjartansson
Статистика
Kjartan Mar Kjartansson - статистика
Бранн
#7 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Бранн
2 : 1
20.09.2026
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Бранн
1 : 2
05.09.2026
Лиллестрем
Был в запасе
Статистика по турнирам
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Абердин
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Данди
3 : 2
17.05.2026
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Абердин
0 : 2
12.05.2026
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Абердин
2 : 0
11.04.2026
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Сент-Миррен
2 : 0
04.04.2026
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Абердин
1 : 2
04.03.2026
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Мазервелл
2 : 0
15.02.2026
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Килмарнок
3 : 0
31.01.2026
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Рейнджерс
2 : 0
06.01.2026
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Фалкирк
1 : 0
03.01.2026
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Хиберниан
2 : 0
30.12.2025
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Абердин
1 : 1
27.12.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Селтик
3 : 1
21.12.2025
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Абердин
2 : 1
14.12.2025
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Данди
1 : 3
06.12.2025
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
3 : 3
03.12.2025
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Ливингстон
0 : 1
30.11.2025
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
1 : 0
23.11.2025
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Абердин
1 : 1
09.11.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Килмарнок
0 : 1
29.10.2025
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
1 : 2
26.10.2025
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Миррен
0 : 1
18.10.2025
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Абердин
0 : 1
31.08.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
0 : 2
10.08.2025
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 0
04.08.2025
Абердин
Был в запасе
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