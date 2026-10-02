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Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Динамо К
Тарас Михавко
Статистика
€ 10 млн
Тарас Михавко - статистика
Динамо К
30 мая 2005 (21)
#4 | Защитник
185 см
Украина
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Был в запасе
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Заря
0 : 2
19.09.2026
Динамо К
1' - 90'
87'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо К
0 : 0
06.09.2026
ЛНЗ
1' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо К
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
ПАОК
2 : 0
30.07.2026
Динамо К
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Динамо К
2 : 3
23.07.2026
ПАОК
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Университатя Клуж
0 : 0
16.07.2026
Динамо К
1' - 120'
86'
Лига Европы, 1 раунд
Динамо К
0 : 0
09.07.2026
Университатя Клуж
1' - 90'
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