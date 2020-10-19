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МЛС 2026
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Лос-Анджелес Гэлакси
Tucker Lepley
Статистика
Tucker Lepley - статистика
Лос-Анджелес Гэлакси
#21 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес Гэлакси
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
19.10.2025
Миннесота Юнайтед
89' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
12.10.2025
Даллас
84' - 90'
США. МЛС, 49 тур
Даллас
2 : 1
04.10.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
80' - 90'
США. МЛС, 48 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
28.09.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 3
21.09.2025
Цинциннати
87' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Сиэтл
2 : 2
14.09.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
70' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
07.09.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
46' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
24.08.2025
Колорадо
1' - 77'
США. МЛС, 39 тур
Интер Майами
3 : 1
17.08.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 4
11.08.2025
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Лос-Анджелес
3 : 3
20.07.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
17.07.2025
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
13.07.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
05.07.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Сан-Хосе
1 : 1
29.06.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Колорадо
2 : 0
26.06.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
3 : 3
14.06.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
67' - 90'
90'
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
01.06.2025
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 1
29.05.2025
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Сан-Диего
2 : 1
24.05.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
19.05.2025
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Филадельфия Юнион
3 : 2
15.05.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
71' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
7 : 0
11.05.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
81' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
1 : 0
05.05.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 4
28.04.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Остин
1 : 0
19.04.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.04.2025
Динамо Хьюстон
83' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
05.04.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
72'
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
30.03.2025
Орландо Сити
1' - 60'
США. МЛС, 7 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
22.03.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 81'
США. МЛС, 6 тур
Портленд
1 : 1
16.03.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 3
10.03.2025
Сент-Луис
83' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
03.03.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
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