Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 9 млн

Кристиан Медина - статистика

Ботафого
1 июня 2002 (24)
#6 | Полузащитник
176 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
78' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ботафого
20
1
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
2 : 3
25.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
1 : 0
17.08.2026
Ботафого
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ботафого
1 : 1
09.08.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
0 : 1
26.07.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
0 : 0
24.07.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 1
17.07.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
2 : 1
30.05.2026
Ботафого
1' - 74'
43'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Ботафого
3 : 1
17.05.2026
Коринтианс
1' - 80'
39'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
10.05.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
1 : 2
02.05.2026
Ремо
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ботафого
2 : 2
26.04.2026
Интернасьонал
1' - 90'
66'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Шапекоэнсе
1 : 4
19.04.2026
Ботафого
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ботафого
2 : 2
12.04.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Васко да Гама
1 : 2
05.04.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
3 : 2
02.04.2026
Мирассол
1' - 70'
46'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 1
30.03.2026
Ботафого
1' - 90'
36'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
19.03.2026
Ботафого
1' - 45'
45'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
0 : 3
15.03.2026
Фламенго
1' - 90'
Главные новости
Мостовой и Тихонов составили команды-мечты для прощального матча за «Спартак»
19:27
Комментаторам «Матч ТВ» предложили массово покинуть канал
19:21
1
Розенбаум – о российских игроках: «Волосы выбелены, татухи, цветные бутсы, а мяч отскакивает»
19:00
1
Юран – о неизвестных иностранных тренерах: «Бац – и уже «Спартак» тренирует»
18:53
5
Стало известно, почему Роналду может вернуться в сборную Португалии
18:34
При Федуне игроки попадали в «Спартак» в обход скаутской службы
18:23
4
Пономарев высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
17:53
Зидан сказал, что думает о Роналду
17:23
3
Товарищеский матч. ЦСКА победил клуб Первой лиги
17:11
1
Глебов: «Хочется верить, что Россия может играть на равных с Испанией и Францией»
16:20
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+