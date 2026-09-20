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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Бенфика
Клаудио Эчеверри
Статистика
€ 15 млн
Клаудио Эчеверри - статистика
Бенфика
2 января 2006 (20)
#30 | Полузащитник
171 см
Аргентина
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Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
3 : 1
20.09.2026
Бенфика
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Бенфика
3 : 1
13.09.2026
Жил Висенте
72' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
0 : 4
09.09.2026
Бенфика
Был в запасе
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Олимпиада 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бенфика
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
3 : 1
20.09.2026
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Бенфика
3 : 1
13.09.2026
Жил Висенте
72' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
0 : 4
09.09.2026
Бенфика
Был в запасе
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