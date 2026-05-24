Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 7 млн

Рихито Ямамото - статистика

Сент-Труйден
12 декабря 2001 (24)
#6 | Полузащитник
179 см
Япония
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Труйден
38
5
6
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Сент-Труйден
3 : 0
24.05.2026
Мехелен
1' - 85'
24'
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Андерлехт
3 : 1
21.05.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Сент-Труйден
1 : 1
16.05.2026
Гент
1' - 81'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Сент-Труйден
2 : 1
02.05.2026
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Мехелен
1 : 4
26.04.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Сент-Труйден
2 : 0
23.04.2026
Андерлехт
1' - 71'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Гент
0 : 0
19.04.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
1 : 2
11.04.2026
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Юнион СЖ
1 : 0
04.04.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
1 : 3
22.03.2026
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
15.03.2026
Сент-Труйден
1' - 77'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Сент-Труйден
2 : 1
08.03.2026
Серкль Брюгге
1' - 74'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Антверпен
1 : 0
28.02.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Дендер
1 : 4
21.02.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
67'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Сент-Труйден
3 : 2
15.02.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
85'
90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Вестерло
0 : 4
06.02.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
10, 42'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Сент-Труйден
0 : 2
31.01.2026
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Сент-Труйден
1 : 0
18.01.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
90, 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Стандард
1 : 2
26.12.2025
Сент-Труйден
1' - 79'
10'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Сент-Труйден
1 : 0
21.12.2025
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Андерлехт
2 : 1
13.12.2025
Сент-Труйден
1' - 81'
17'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Сент-Труйден
3 : 2
06.12.2025
Брюгге
1' - 75'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Гент
1 : 2
30.11.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
59'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
23.11.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
41'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Сент-Труйден
1 : 0
09.11.2025
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
1 : 0
02.11.2025
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Юнион СЖ
2 : 0
26.10.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
2 : 2
19.10.2025
Андерлехт
1' - 90'
18'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 3
04.10.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
87'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Сент-Труйден
1 : 2
28.09.2025
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Брюгге
2 : 0
21.09.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 3
14.09.2025
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Серкль Брюгге
1 : 1
29.08.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
23.08.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
72'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Сент-Труйден
2 : 1
17.08.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Сент-Труйден
2 : 0
08.08.2025
Дендер
1' - 72'
45'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Шарлеруа
1 : 1
03.08.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Сент-Труйден
3 : 1
27.07.2025
Гент
1' - 76'
Главные новости
Мостовой и Тихонов составили команды-мечты для прощального матча за «Спартак»
19:27
Комментаторам «Матч ТВ» предложили массово покинуть канал
19:21
1
Розенбаум – о российских игроках: «Волосы выбелены, татухи, гетры приспущены, цветные бутсы, а мяч отскакивает»
19:00
1
Юран – о неизвестных иностранных тренерах: «Бац – и уже «Спартак» тренирует»
18:53
4
Стало известно, почему Роналду может вернуться в сборную Португалии
18:34
При Федуне игроки попадали в «Спартак» в обход скаутской службы
18:23
4
Пономарев высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
17:53
Зидан сказал, что думает о Роналду
17:23
3
Товарищеский матч. ЦСКА победил клуб Первой лиги
17:11
1
Глебов: «Хочется верить, что Россия может играть на равных с Испанией и Францией»
16:20
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+