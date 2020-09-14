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О'Хиггинс
Ignacio Schor
Статистика
Ignacio Schor - статистика
О'Хиггинс
#25 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чили. Примера, 23 тур
Аудакс Итальяно
1 : 0
14.09.2026
О'Хиггинс
1' - 46'
22'
Чили. Примера, 22 тур
О'Хиггинс
2 : 1
06.09.2026
Унион Ла Калера
1' - 70'
Статистика по турнирам
Чили. Примера 2026
Аргентина. Примера 2025
Испания. Сегунда 2025/2026
Аргентина. Примера 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеута
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Сеута
1 : 0
30.05.2026
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
ФК Андорра
0 : 2
24.05.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Сеута
1 : 4
16.05.2026
Малага
46' - 90'
48'
Испания. Сегунда, 39 тур
Сеута
1 : 1
09.05.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Сарагоса
2 : 2
18.04.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Эйбар
3 : 0
05.04.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Бургос
1 : 1
01.04.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Сеута
2 : 1
28.03.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Леганес
5 : 2
21.03.2026
Сеута
57' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Сеута
1 : 2
14.03.2026
Депортиво
85' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
08.03.2026
Сеута
64' - 90'
63'
Испания. Сегунда, 28 тур
Мирандес
0 : 1
01.03.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Сеута
3 : 2
25.02.2026
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Сеута
2 : 1
20.02.2026
Гранада
77' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Уэска
2 : 0
15.02.2026
Сеута
75' - 90'
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