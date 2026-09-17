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Болгария. Первая лига
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Левски
Гашпер Трдин
Статистика
€ 1,20 млн
Гашпер Трдин - статистика
Левски
28 марта 1998 (28)
#18 | Полузащитник
187 см
Словения
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Левски
0 : 1
17.09.2026
Зальцбург
1' - 90'
Болгария. Первая лига, 9 тур
Ботев Враца
0 : 0
13.09.2026
Левски
1' - 90'
Болгария. Первая лига, 8 тур
Левски
1 : 0
05.09.2026
ЦСКА 1948
1' - 90'
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Болгария. Первая лига 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Болгария. Первая лига 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Словения. Первая Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Левски
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Левски
0 : 1
17.09.2026
Зальцбург
1' - 90'
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