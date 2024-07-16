Рокас Расимавичюс - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Рокас
|Фамилия
|Расимавичюс
|Команда
|Паневежис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Паневежис
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 сентября 2001 (23 года)
|Рост
|173
|Имя
|Рокас
|Фамилия
|Расимавичюс
|Команда
|Паневежис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Паневежис
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 сентября 2001 (23 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Паневежис
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.07.2024
|1' -84'
|Паневежис (Паневежис)
|0:4
|Ягеллония (Белосток)
|16.07.2024
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Паневежис (Паневежис)
|64'