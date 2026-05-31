Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Adrian Palacios - статистика

Генк
#34 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генк
11
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, Финал за место в ЛК
Гент
1 : 1
31.05.2026
Генк
1' - 85'
84'
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
23.05.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Генк
0 : 0
19.05.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Стандард
0 : 0
16.05.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Генк
3 : 0
10.05.2026
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Антверпен
1 : 2
03.04.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Юнион СЖ
2 : 1
07.03.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Генк
3 : 0
01.03.2026
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Генк
0 : 3
22.02.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Генк
1 : 1
25.01.2026
Серкль Брюгге
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
17.01.2026
Генк
85' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Генк
3 : 5
26.12.2025
Брюгге
72' - 90'
76'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Шарлеруа
2 : 2
19.12.2025
Генк
1' - 43'
42'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Генк
1 : 1
14.12.2025
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Антверпен
3 : 0
07.12.2025
Генк
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Генк
2 : 1
30.11.2025
Оуд-Хеверли
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Генк
0 : 1
23.11.2025
Мехелен
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Гент
1 : 1
09.11.2025
Генк
1' - 87'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 1
02.11.2025
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
1 : 1
26.10.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Серкль Брюгге
2 : 2
19.10.2025
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Генк
2 : 1
05.10.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Сент-Труйден
1 : 2
28.09.2025
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
1 : 2
21.09.2025
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Генк
0 : 1
17.09.2025
Шарлеруа
89' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
1 : 1
14.09.2025
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Генк
3 : 2
31.08.2025
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
15.08.2025
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
2 : 1
10.08.2025
Генк
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Брюгге
2 : 1
27.07.2025
Генк
Был в запасе
Главные новости
Глебов: «Хочется верить, что Россия может играть на равных с Испанией и Францией»
16:20
1
Товарищеский матч. «Динамо» победило «Родину»
15:44
2
Комментаторов РПЛ сравнили с мухами на выключателе
15:19
4
Названы условия контракта Альбы с «Родиной»
15:00
3
Раскрыт клуб РПЛ, который хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
14:47
2
Стало известно, ведет ли Глушенков переговоры с «Зенитом» о новом контракте
14:32
2
Заявление «Зенита» о странном поведении «Краснодара»
13:37
15
Ибрагимович сделал себе дорогой подарок на день рождения
12:24
5
«Селюки, вылезшие в Европу и которым насрать на сборную»: Милевский – после провала Украины
12:13
6
Назван игрок сборной России, который может подорожать до 100 миллионов
12:01
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+