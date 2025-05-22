Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Jason Gnakpa - статистика

Завершил карьеру
#24 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ивердон
19
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Ивердон
1 : 1
10.05.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Базель
5 : 0
21.04.2025
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Серветт
2 : 3
15.03.2025
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Ивердон
2 : 2
02.03.2025
Люцерн
73' - 90'
87'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Цюрих
2 : 1
22.02.2025
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Ивердон
1 : 0
16.02.2025
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Лозанна-Спорт
4 : 1
08.02.2025
Ивердон
1' - 79'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Янг Бойз
6 : 1
05.02.2025
Ивердон
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Ивердон
3 : 0
02.02.2025
Винтертур
87' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Ивердон
0 : 0
25.01.2025
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Цюрих
1 : 0
19.01.2025
Ивердон
83' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Ивердон
0 : 1
14.12.2024
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.12.2024
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Ивердон
0 : 1
30.11.2024
Люцерн
1' - 61'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Санкт-Галлен
0 : 0
24.11.2024
Ивердон
1' - 66'
38'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Ивердон
1 : 4
09.11.2024
Базель
1' - 79'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Лугано
2 : 0
03.11.2024
Ивердон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Ивердон
0 : 3
29.10.2024
Лозанна-Спорт
64' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Люцерн
2 : 3
26.10.2024
Ивердон
88' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
05.10.2024
Ивердон
80' - 89'
89'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Ивердон
1 : 0
28.09.2024
Санкт-Галлен
88' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
22.09.2024
Ивердон
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Базель
2 : 0
25.08.2024
Ивердон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Ивердон
2 : 2
10.08.2024
Янг Бойз
1' - 81'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Винтертур
0 : 0
04.08.2024
Ивердон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Серветт
3 : 2
28.07.2024
Ивердон
Был в запасе
Главные новости
Глебов: «Хочется верить, что Россия может играть на равных с Испанией и Францией»
16:20
Товарищеский матч. «Динамо» победило «Родину»
15:44
2
Комментаторов РПЛ сравнили с мухами на выключателе
15:19
2
Названы условия контракта Альбы с «Родиной»
15:00
3
Раскрыт клуб РПЛ, который хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
14:47
2
Стало известно, ведет ли Глушенков переговоры с «Зенитом» о новом контракте
14:32
2
Заявление «Зенита» о странном поведении «Краснодара»
13:37
15
Ибрагимович сделал себе дорогой подарок на день рождения
12:24
5
«Селюки, вылезшие в Европу и которым насрать на сборную»: Милевский – после провала Украины
12:13
6
Назван игрок сборной России, который может подорожать до 100 миллионов
12:01
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+