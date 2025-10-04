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Серкль Брюгге
Alama Bayo
Статистика
Alama Bayo - статистика
Серкль Брюгге
#22 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Серкль Брюгге
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Антверпен
1 : 1
04.10.2025
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Серкль Брюгге
2 : 4
28.09.2025
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
0 : 0
21.09.2025
Серкль Брюгге
87' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Серкль Брюгге
2 : 3
14.09.2025
Шарлеруа
84' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Серкль Брюгге
1 : 1
29.08.2025
Сент-Труйден
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
0 : 3
23.08.2025
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Серкль Брюгге
4 : 1
17.08.2025
Вестерло
88' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Серкль Брюгге
0 : 2
03.08.2025
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Дендер
0 : 0
26.07.2025
Серкль Брюгге
89' - 90'
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