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Даллас
Daniel Job
Статистика
Daniel Job - статистика
Даллас
#7 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Даллас
1 : 0
27.09.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарпсборг 08
5
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Сарпсборг 08
1 : 0
30.11.2025
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Брюне
0 : 3
23.11.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
08.11.2025
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
4 : 0
02.11.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 5
18.10.2025
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Русенборг
2 : 3
05.10.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Стремсгодсет
2 : 1
21.09.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
14.09.2025
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
ХамКам
1 : 3
31.08.2025
Сарпсборг 08
1' - 71'
37'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
25.08.2025
Кристиансунд
58' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Волеренга
4 : 0
17.08.2025
Сарпсборг 08
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Хаугесунд
3 : 2
10.08.2025
Сарпсборг 08
72' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Сарпсборг 08
1 : 4
02.08.2025
Бранн
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сандефьорд
3 : 2
26.07.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
18.07.2025
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Кристиансунд
0 : 0
13.07.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
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