Айман Эль-Вафи - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Айман
|Фамилия
|Эль-Вафи
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Айман
|Фамилия
|Эль-Вафи
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.11.2024
|Был в запасе
|ТСЦ Бачка Топола
|4:1
|Лугано
|Лига конференций, 3 тур
|03.11.2024
|1' - 90'
|Лугано
|2:0
|Ивердон
|Швейцария. Суперлига, 13 тур
|31.10.2024
|Был в запасе
|Грассхоппер
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 12 тур
|27.10.2024
|Был в запасе
|Лугано
|2:0
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 11 тур
|24.10.2024
|Был в запасе
|Млада Болеслав
|0:1
|Лугано
|Лига конференций, 2 тур
|20.10.2024
|1' - 90'
|Ивердон
|2:0
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 10 тур
|58'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2024
|1' -46'
|Бешикташ (Стамбул)
|5:1
|Лугано (Лугано)
|22.08.2024
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|3:3
|Бешикташ (Стамбул)
|15.08.2024
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|2:2
|Партизан (Белград)
|08.08.2024
|1' -90'
|Партизан (Белград)
|0:1
|Лугано (Лугано)