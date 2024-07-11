Гиорги Гулиашвили - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Гулиашвили
|Команда
|Сараево
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 сентября 2001 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Гулиашвили
|Команда
|Сараево
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 сентября 2001 (23 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сараево
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2024
|1' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|3:0
|Сараево (Сараево)
|25.07.2024
|1' -87'
|Сараево (Сараево)
|0:0
|Спартак Тр (Трнава)
|18.07.2024
|1' -120'
|Сараево (Сараево)
|3:3
(4:3)п
|Актобе (Актобе)
|57'
|11.07.2024
|75' -90'
|Актобе (Актобе)
|0:1
|Сараево (Сараево)