Эдисон Ндреца - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Эдисон
|Фамилия
|Ндреца
|Команда
|Эгнатия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мирдит
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1994 (30 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Эдисон
|Фамилия
|Ндреца
|Команда
|Эгнатия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мирдит
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1994 (30 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эгнатия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2024
|1' -90'
|Эгнатия (Рогожина)
|0:2
|Викингур (Рейкьявик)
|25.07.2024
|1' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|0:1
|Эгнатия (Рогожина)