Стефан Евтоски - статистика
#45 | Полузащитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Евтоски
|Команда
|Струга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 1997 (27 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Евтоски
|Команда
|Струга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 1997 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Струга
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.07.2024
|1' -90'
|Струга (Струга)
|2:1
|Пюник (Ереван)
|85'