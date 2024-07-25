Альбано Алекси - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Альбано
|Фамилия
|Алекси
|Команда
|Эгнатия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фиери
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 1992 (32 года)
|Рост
|177
|Имя
|Альбано
|Фамилия
|Алекси
|Команда
|Эгнатия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фиери
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 1992 (32 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эгнатия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2024
|1' -90'
|Эгнатия (Рогожина)
|0:2
|Викингур (Рейкьявик)
|25.07.2024
|1' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|0:1
|Эгнатия (Рогожина)
|37'