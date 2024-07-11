Матей Мадленьяк - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Мадленьяк
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Мадленьяк
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.11.2024
|77' - 90'
|Тренчин
|0:0
|Ружомберок
|Словакия. Найк Лига, 14 тур
|03.11.2024
|Был в запасе
|Ружомберок
|1:0
|Жилина
|Словакия. Найк Лига, 13 тур
|29.10.2024
|87' - 90'
|Жилина
|3:1
|Ружомберок
|Словакия. Найк Лига, 2 тур
|26.10.2024
|1' - 46'
|Дукла ББ
|2:1
|Ружомберок
|Словакия. Найк Лига, 12 тур
|19.10.2024
|Был в запасе
|Ружомберок
|1:1
|ДАК 1904
|Словакия. Найк Лига, 11 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ружомберок
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2024
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Ружомберок (Ружомберок)
|25.07.2024
|Был в запасе
|Ружомберок (Ружомберок)
|0:2
|Трабзонспор (Трабзон)
|18.07.2024
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Ружомберок (Ружомберок)
|11.07.2024
|74' -90'
|Ружомберок (Ружомберок)
|5:2
|Тобол (Костанай)
|77'