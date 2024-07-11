Александер Селецки - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Селецки
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 2002 (22 года)
|Рост
|177
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Селецки
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 2002 (22 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.11.2024
|1' - 77'
|Тренчин
|0:0
|Ружомберок
|Словакия. Найк Лига, 14 тур
|03.11.2024
|1' - 87'
|Ружомберок
|1:0
|Жилина
|Словакия. Найк Лига, 13 тур
|29.10.2024
|1' - 87'
|Жилина
|3:1
|Ружомберок
|Словакия. Найк Лига, 2 тур
|19.10.2024
|1' - 90'
|Ружомберок
|1:1
|ДАК 1904
|Словакия. Найк Лига, 11 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ружомберок
|1
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.07.2024
|1' -74'
|Ружомберок (Ружомберок)
|5:2
|Тобол (Костанай)
|40' 66'