Мамаду Аруна Камара - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Мамаду Аруна
|Фамилия
|Камара
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 2001 (23 года)
|Имя
|Мамаду Аруна
|Фамилия
|Камара
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 2001 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.11.2024
|82' - 90'
|СКА-Хабаровск
|2:2
|Торпедо
|Россия. Первая лига, 19 тур
|09.11.2024
|74' - 90'
|Торпедо
|2:0
|Енисей
|Россия. Первая лига, 18 тур
|02.11.2024
|70' - 90'
|Торпедо
|3:0
|Алания
|Россия. Первая лига, 17 тур
|27.10.2024
|Был в запасе
|Родина
|1:1
|Торпедо
|Россия. Первая лига, 16 тур
|21.10.2024
|46' - 90'
|Тюмень
|0:3
|Торпедо
|Россия. Первая лига, 15 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милсами
|4
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2024
|1' -90'
|Астана (Астана)
|1:0
|Милсами (Оргеев)
|25.07.2024
|1' -90'
|Милсами (Оргеев)
|1:1
|Астана (Астана)
|18.07.2024
|1' -90'
|Милсами (Оргеев)
|0:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|60'
|11.07.2024
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:4
|Милсами (Оргеев)
|20' 80' 73'