Лукас Ромеро - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Ромеро
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1994 (30 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Ромеро
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1994 (30 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.11.2024
|1' - 90'
|Крузейро
|2:1
|Крисиума
|Бразилия. Серия А, 33 тур
|07.11.2024
|1' - 90'
|Крузейро
|0:1
|Фламенго
|Бразилия. Серия А, 32 тур
|31.10.2024
|1' - 86'
|Ланус
|0:1
|Крузейро
|Копа Судамерикана, 1/2 финала, ответный матч
|27.10.2024
|1' - 61'
|Атлетико Паранаэнсе
|3:0
|Крузейро
|Бразилия. Серия А, 31 тур
|19.10.2024
|1' - 90'
|Крузейро
|1:1
|Баия
|Бразилия. Серия А, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крузейро
|29
|0
|2
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2024
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Крисиума (Крисиума)
|07.11.2024
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|27.10.2024
|1' -61'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|19.10.2024
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Баия (Салвадор)
|04.10.2024
|1' -61'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|30.09.2024
|1' -88'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|23.09.2024
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|16.09.2024
|1' -89'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|45'
|01.09.2024
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|26.08.2024
|1' -58'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|49'
|20.08.2024
|1' -79'
|Витория (Сальвадор)
|2:2
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|78'
|11.08.2024
|46' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|06.08.2024
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)
|28.07.2024
|1' -75'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|25.07.2024
|1' -74'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|21.07.2024
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|45'
|13.07.2024
|1' -88'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|11.07.2024
|1' -63'
|Гремио (Порту-Алегри)
|0:2
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|07.07.2024
|1' -84'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|45'
|04.07.2024
|1' -90'
|Крисиума (Крисиума)
|1:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|01.07.2024
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|27.06.2024
|1' -68'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.06.2024
|1' -90'
|Баия (Салвадор)
|3:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|17.06.2024
|1' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|62'
|14.06.2024
|1' -79'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|03.06.2024
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|12.05.2024
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|28.04.2024
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:1
|Витория (Сальвадор)
|18.04.2024
|1' -87'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|71' 87'
|14.04.2024
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)