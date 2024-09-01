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    Лукас Ромеро - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Лукас
    Фамилия Ромеро
    Команда Крузейро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 апреля 1994 (30 лет)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.11.2024 1' - 90' Крузейро 2:1 Крисиума Бразилия. Серия А, 33 тур
    07.11.2024 1' - 90' Крузейро 0:1 Фламенго Бразилия. Серия А, 32 тур
    31.10.2024 1' - 86' Ланус 0:1 Крузейро Копа Судамерикана, 1/2 финала, ответный матч
    27.10.2024 1' - 61' Атлетико Паранаэнсе 3:0 Крузейро Бразилия. Серия А, 31 тур
    19.10.2024 1' - 90' Крузейро 1:1 Баия Бразилия. Серия А, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крузейро 29 0 2 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2024 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 2:1 Крисиума (Крисиума)
    07.11.2024 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    27.10.2024 1' -61' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    19.10.2024 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Баия (Салвадор)
    04.10.2024 1' -61' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    30.09.2024 1' -88' Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    23.09.2024 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    16.09.2024 1' -89' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    45'
    01.09.2024 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 3:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    26.08.2024 1' -58' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    49'
    20.08.2024 1' -79' Витория (Сальвадор) 2:2 Крузейро (Белу-Оризонти)
    78'
    11.08.2024 46' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    06.08.2024 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 1:2 Форталеза (Форталеза)
    28.07.2024 1' -75' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Крузейро (Белу-Оризонти)
    25.07.2024 1' -74' Крузейро (Белу-Оризонти) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    21.07.2024 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 2:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    45'
    13.07.2024 1' -88' Крузейро (Белу-Оризонти) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    11.07.2024 1' -63' Гремио (Порту-Алегри) 0:2 Крузейро (Белу-Оризонти)
    07.07.2024 1' -84' Крузейро (Белу-Оризонти) 3:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    45'
    04.07.2024 1' -90' Крисиума (Крисиума) 1:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    01.07.2024 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    27.06.2024 1' -68' Крузейро (Белу-Оризонти) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    23.06.2024 1' -90' Баия (Салвадор) 3:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    17.06.2024 1' -90' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 0:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    62'
    14.06.2024 1' -79' Крузейро (Белу-Оризонти) 2:1 Куяба (Куяба)
    03.06.2024 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    12.05.2024 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    28.04.2024 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 3:1 Витория (Сальвадор)
    18.04.2024 1' -87' Форталеза (Форталеза) 1:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    71' 87'
    14.04.2024 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 3:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
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