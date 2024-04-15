Камутанга - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Клейдсон
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Витория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Камутанга
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 сентября 1993 (31 год)
|Рост
|189
|Имя
|Клейдсон
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Витория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Камутанга
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 сентября 1993 (31 год)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витория
|6
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.06.2024
|1' -90'
|Витория (Сальвадор)
|4:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|16.06.2024
|1' -90'
|Витория (Сальвадор)
|2:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|12.06.2024
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Витория (Сальвадор)
|06.06.2024
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Витория (Сальвадор)
|13.05.2024
|1' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Витория (Сальвадор)
|90'
|15.04.2024
|1' -90'
|Витория (Сальвадор)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|53'