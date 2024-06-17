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    Диего Эрнандес - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Диего
    Фамилия Эрнандес
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 2000 (24 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 10 0 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.07.2024 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    21.07.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    12.07.2024 82' -90' Витория (Сальвадор) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    90'
    08.07.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    04.07.2024 86' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    30.06.2024 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    27.06.2024 83' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    22.06.2024 67' -90' Крисиума (Крисиума) 2:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    20.06.2024 81' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    90'
    17.06.2024 62' -90' Гремио (Порту-Алегри) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    12.05.2024 57' -90' Форталеза (Форталеза) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    81'
    06.05.2024 72' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Баия (Салвадор)
    28.04.2024 68' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    22.04.2024 46' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 5:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    80' 90'
    19.04.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
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