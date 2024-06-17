Диего Эрнандес - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Эрнандес
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 2000 (24 года)
|Рост
|175
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Эрнандес
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 2000 (24 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|10
|0
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.07.2024
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|21.07.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|12.07.2024
|82' -90'
|Витория (Сальвадор)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|90'
|08.07.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|04.07.2024
|86' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|30.06.2024
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|27.06.2024
|83' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|22.06.2024
|67' -90'
|Крисиума (Крисиума)
|2:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2024
|81' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|90'
|17.06.2024
|62' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|12.05.2024
|57' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|81'
|06.05.2024
|72' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Баия (Салвадор)
|28.04.2024
|68' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|22.04.2024
|46' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|5:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|80' 90'
|19.04.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)