Матео Понте - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Матео
|Фамилия
|Понте
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 2003 (21 год)
|Рост
|183
|Имя
|Матео
|Фамилия
|Понте
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 2003 (21 год)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.07.2024
|Был в запасе
|Ботафого
|3:0
|Атлетико Минейро
|Бразилия. Серия А, 15 тур
|04.07.2024
|1' - 90'
|Куяба
|1:2
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 14 тур
|76'
|30.06.2024
|Был в запасе
|Васко да Гама
|1:1
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 13 тур
|27.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого
|2:1
|Брагантино
|Бразилия. Серия А, 12 тур
|22.06.2024
|1' - 46'
|Крисиума
|2:1
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 11 тур
|20.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|17.06.2024
|Был в запасе
|Гремио
|1:2
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|12.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого
|1:0
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|6
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.07.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|04.07.2024
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|76'
|30.06.2024
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|27.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|22.06.2024
|1' -46'
|Крисиума (Крисиума)
|2:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|17.06.2024
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|12.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|12.05.2024
|1' -72'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|60'
|06.05.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Баия (Салвадор)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|22.04.2024
|1' -46'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|5:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|19.04.2024
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|32'
|14.04.2024
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)