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    Матео Понте - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Матео
    Фамилия Понте
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 мая 2003 (21 год)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.07.2024 Был в запасе Ботафого 3:0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 15 тур
    04.07.2024 1' - 90' Куяба 1:2 Ботафого Бразилия. Серия А, 14 тур
    76'
    30.06.2024 Был в запасе Васко да Гама 1:1 Ботафого Бразилия. Серия А, 13 тур
    27.06.2024 Был в запасе Ботафого 2:1 Брагантино Бразилия. Серия А, 12 тур
    22.06.2024 1' - 46' Крисиума 2:1 Ботафого Бразилия. Серия А, 11 тур
    20.06.2024 Был в запасе Ботафого 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилия. Серия А, 10 тур
    17.06.2024 Был в запасе Гремио 1:2 Ботафого Бразилия. Серия А, 9 тур
    12.06.2024 Был в запасе Ботафого 1:0 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 8 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 6 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.07.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    04.07.2024 1' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    76'
    30.06.2024 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    27.06.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    22.06.2024 1' -46' Крисиума (Крисиума) 2:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    20.06.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    17.06.2024 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    12.06.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    12.05.2024 1' -72' Форталеза (Форталеза) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    60'
    06.05.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Баия (Салвадор)
    28.04.2024 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    22.04.2024 1' -46' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 5:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    19.04.2024 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    32'
    14.04.2024 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 3:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
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