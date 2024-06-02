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    Матеусиньо - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Матеус
    Фамилия Кардосо
    Команда Крисиума
    Состав Основной
    Родной город Белу-Оризонти
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 февраля 1998 (26 лет)
    Рост 164
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.07.2024 1' - 90' Витория 2:1 Крисиума Бразилия. Серия А, 15 тур
    43'
    04.07.2024 1' - 64' Крисиума 1:0 Крузейро Бразилия. Серия А, 14 тур
    51'
    01.07.2024 1' - 87' Крисиума 1:1 Интернасьонал Бразилия. Серия А, 13 тур
    28.06.2024 Был в запасе Сан-Паулу 2:1 Крисиума Бразилия. Серия А, 12 тур
    22.06.2024 1' - 90' Крисиума 2:1 Ботафого Бразилия. Серия А, 11 тур
    20.06.2024 74' - 90' Атлетико Гойяненсе 1:2 Крисиума Бразилия. Серия А, 10 тур
    17.06.2024 1' - 90' Крисиума 2:2 Баия Бразилия. Серия А, 9 тур
    14.06.2024 1' - 81' Атлетико Паранаэнсе 3:1 Крисиума Бразилия. Серия А, 8 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крисиума 11 4 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.07.2024 1' -90' Витория (Сальвадор) 2:1 Крисиума (Крисиума)
    43'
    04.07.2024 1' -64' Крисиума (Крисиума) 1:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    51'
    01.07.2024 1' -87' Крисиума (Крисиума) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    28.06.2024 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Крисиума (Крисиума)
    22.06.2024 1' -90' Крисиума (Крисиума) 2:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    20.06.2024 74' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:2 Крисиума (Крисиума)
    17.06.2024 1' -90' Крисиума (Крисиума) 2:2 Баия (Салвадор)
    14.06.2024 1' -81' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:1 Крисиума (Крисиума)
    09.06.2024 1' -90' Крисиума (Крисиума) 2:5 Куяба (Куяба)
    63'
    02.06.2024 1' -73' Крисиума (Крисиума) 1:2 Палмейрас (Сан-Паулу)
    69' 19'
    27.04.2024 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 0:4 Крисиума (Крисиума)
    18.04.2024 79' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Крисиума (Крисиума)
    84'
    14.04.2024 78' -90' Крисиума (Крисиума) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
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