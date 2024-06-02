Матеусиньо - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Кардосо
|Команда
|Крисиума
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу-Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 1998 (26 лет)
|Рост
|164
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Кардосо
|Команда
|Крисиума
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу-Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 1998 (26 лет)
|Рост
|164
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.07.2024
|1' - 90'
|Витория
|2:1
|Крисиума
|Бразилия. Серия А, 15 тур
|43'
|04.07.2024
|1' - 64'
|Крисиума
|1:0
|Крузейро
|Бразилия. Серия А, 14 тур
|51'
|01.07.2024
|1' - 87'
|Крисиума
|1:1
|Интернасьонал
|Бразилия. Серия А, 13 тур
|28.06.2024
|Был в запасе
|Сан-Паулу
|2:1
|Крисиума
|Бразилия. Серия А, 12 тур
|22.06.2024
|1' - 90'
|Крисиума
|2:1
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 11 тур
|20.06.2024
|74' - 90'
|Атлетико Гойяненсе
|1:2
|Крисиума
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|17.06.2024
|1' - 90'
|Крисиума
|2:2
|Баия
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|14.06.2024
|1' - 81'
|Атлетико Паранаэнсе
|3:1
|Крисиума
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крисиума
|11
|4
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.07.2024
|1' -90'
|Витория (Сальвадор)
|2:1
|Крисиума (Крисиума)
|43'
|04.07.2024
|1' -64'
|Крисиума (Крисиума)
|1:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|51'
|01.07.2024
|1' -87'
|Крисиума (Крисиума)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|28.06.2024
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Крисиума (Крисиума)
|22.06.2024
|1' -90'
|Крисиума (Крисиума)
|2:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2024
|74' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Крисиума (Крисиума)
|17.06.2024
|1' -90'
|Крисиума (Крисиума)
|2:2
|Баия (Салвадор)
|14.06.2024
|1' -81'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:1
|Крисиума (Крисиума)
|09.06.2024
|1' -90'
|Крисиума (Крисиума)
|2:5
|Куяба (Куяба)
|63'
|02.06.2024
|1' -73'
|Крисиума (Крисиума)
|1:2
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|69' 19'
|27.04.2024
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|0:4
|Крисиума (Крисиума)
|18.04.2024
|79' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Крисиума (Крисиума)
|84'
|14.04.2024
|78' -90'
|Крисиума (Крисиума)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)