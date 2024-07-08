Лазар Йованович - статистика
#91 | Полузащитник
|Имя
|Лазар
|Фамилия
|Йованович
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Сад
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 ноября 2006 (17 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Лазар
|Фамилия
|Йованович
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Сад
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 ноября 2006 (17 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.07.2024
|1' - 90'
|Зенит
|1:2
|Црвена Звезда
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч