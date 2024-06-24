Себастьян Касерес - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Касерес
|Команда
|Америка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 августа 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Касерес
|Команда
|Америка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 августа 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.07.2024
|46' - 90'
|Уругвай
|
0:0
(4:2)п
|Бразилия
|Кубок Америки, 1/4 финала
|02.07.2024
|88' - 90'
|США
|0:1
|Уругвай
|Кубок Америки, 3 тур
|28.06.2024
|Был в запасе
|Уругвай
|5:0
|Боливия
|Кубок Америки, 2 тур
|24.06.2024
|60' - 90'
|Уругвай
|3:1
|Панама
|Кубок Америки, 1 тур