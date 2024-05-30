Кристиан Савала - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Савала
|Команда
|Коло-Коло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1999 (24 года)
|Рост
|170
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Савала
|Команда
|Коло-Коло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1999 (24 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.06.2024
|Был в запасе
|Чили
|0:1
|Аргентина
|Кубок Америки, 2 тур
|22.06.2024
|Был в запасе
|Перу
|0:0
|Чили
|Кубок Америки, 1 тур
|12.06.2024
|Был в запасе
|Чили
|3:0
|Парагвай
|Товарищеские матчи. Сборные
|03.06.2024
|1' - 90'
|Коло-Коло
|0:1
|Депортес Копиапо
|Чили. Примера, 15 тур
|30.05.2024
|64' - 90'
|Серро Портеньо
|1:1
|Коло-Коло
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч