Томас Гальдамес - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Гальдамес
|Команда
|Годой-Крус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Гальдамес
|Команда
|Годой-Крус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.06.2024
|Был в запасе
|Чили
|0:1
|Аргентина
|Кубок Америки, 2 тур
|22.06.2024
|Был в запасе
|Перу
|0:0
|Чили
|Кубок Америки, 1 тур
|12.06.2024
|Был в запасе
|Чили
|3:0
|Парагвай
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
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|Дата
|Минуты
|Матч