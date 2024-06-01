Энди Рохас - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Энди
|Фамилия
|Рохас
|Команда
|Эредиано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гресия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 декабря 2005 (18 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Энди
|Фамилия
|Рохас
|Команда
|Эредиано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гресия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 декабря 2005 (18 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.06.2024
|Был в запасе
|Бразилия
|0:0
|Коста-Рика
|Кубок Америки, 1 тур
|10.06.2024
|Был в запасе
|Гренада
|0:3
|Коста-Рика
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 2 тур
|07.06.2024
|78' - 90'
|Коста-Рика
|4:0
|Сэйнт Китс и Невис
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 1 тур
|84'
|01.06.2024
|Был в запасе
|Коста-Рика
|0:0
|Уругвай
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
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|Дата
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