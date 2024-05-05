Хулио Касканте - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Хулио
|Фамилия
|Касканте
|Команда
|Остин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лимон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1993 (30 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Хулио
|Фамилия
|Касканте
|Команда
|Остин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лимон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1993 (30 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.06.2024
|Был в запасе
|Бразилия
|0:0
|Коста-Рика
|Кубок Америки, 1 тур
|10.06.2024
|1' - 90'
|Гренада
|0:3
|Коста-Рика
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 2 тур
|07.06.2024
|1' - 90'
|Коста-Рика
|4:0
|Сэйнт Китс и Невис
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 1 тур
|02.06.2024
|1' - 46'
|Реал Солт-Лейк
|5:1
|Остин
|США. МЛС, 24 тур
|30.05.2024
|Был в запасе
|Остин
|0:2
|Портленд
|США. МЛС, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Остин
|13
|2
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.06.2024
|1' -46'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|5:1
|Остин (Остин)
|30.05.2024
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|0:2
|Портленд (Портленд)
|26.05.2024
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:1
|Остин (Остин)
|19.05.2024
|1' -46'
|Остин (Остин)
|3:2
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|23'
|16.05.2024
|1' -77'
|Остин (Остин)
|1:0
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|31'
|12.05.2024
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|2:1
|Остин (Остин)
|05.05.2024
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|0:0
|Остин (Остин)
|27.04.2024
|1' -90'
|Остин (Остин)
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|14.04.2024
|1' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:0
|Остин (Остин)
|10'
|07.04.2024
|1' -90'
|Остин (Остин)
|4:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|31.03.2024
|1' -90'
|Остин (Остин)
|2:1
|Даллас (Даллас)
|54' 88'
|17.03.2024
|1' -90'
|Остин (Остин)
|2:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|67'
|10.03.2024
|1' -90'
|Остин (Остин)
|2:2
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|51' 77'
|25.02.2024
|36' -90'
|Остин (Остин)
|1:2
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)