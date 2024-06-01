Жефферсон Бренес - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Жефферсон
|Фамилия
|Бренес
|Команда
|Депортиво Саприсса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 апреля 1997 (27 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Жефферсон
|Фамилия
|Бренес
|Команда
|Депортиво Саприсса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 апреля 1997 (27 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.06.2024
|1' - 64'
|Бразилия
|0:0
|Коста-Рика
|Кубок Америки, 1 тур
|10.06.2024
|Был в запасе
|Гренада
|0:3
|Коста-Рика
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 2 тур
|07.06.2024
|1' - 64'
|Коста-Рика
|4:0
|Сэйнт Китс и Невис
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 1 тур
|40' 58'
|01.06.2024
|71' - 90'
|Коста-Рика
|0:0
|Уругвай
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2024
|1' -64'
|Бразилия
|0:0
|Коста-Рика