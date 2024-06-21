Эрик Кастильо - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Кастильо
|Команда
|Витория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1995 (29 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Кастильо
|Команда
|Витория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1995 (29 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.06.2024
|74' - 90'
|Витория
|4:2
|Атлетико Минейро
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|76'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витория
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.06.2024
|74' -90'
|Витория (Сальвадор)
|4:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|76'