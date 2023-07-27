Самуэль Даль - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Даль
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 2003 (21 год)
|Рост
|174
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Даль
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 2003 (21 год)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.06.2024
|Был в запасе
|Дания
|2:1
|Швеция
|Товарищеские матчи. Сборные
|02.06.2024
|1' - 90'
|Юргорден
|0:3
|Хаммарбю
|Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
|25.05.2024
|1' - 90'
|Мьеллбю
|0:3
|Юргорден
|Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
|20.05.2024
|1' - 90'
|Юргорден
|2:0
|Хальмстад
|Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
|16.05.2024
|1' - 90'
|Броммапойкарна
|0:5
|Юргорден
|Швеция. Аллсвенскан, 9 тур
|80'
|12.05.2024
|1' - 90'
|Юргорден
|2:0
|Эльфсборг
|Швеция. Аллсвенскан, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|1:1
|Юргорден (Стокгольм)
|27.07.2023
|90' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:2
|Люцерн (Люцерн)