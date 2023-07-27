Якуб Кадак - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Кадак
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тренчин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Кадак
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тренчин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.06.2024
|Был в запасе
|Словакия
|4:0
|Сан-Марино
|Товарищеские матчи. Сборные
|21.05.2024
|1' - 70'
|Люцерн
|1:2
|Стад Лозанна Уши
|Швейцария. Суперлига, 5 тур
|62'
|18.05.2024
|56' - 90'
|Ивердон
|3:1
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 4 тур
|15.05.2024
|1' - 66'
|Лозанна-Спорт
|0:2
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 3 тур
|10.05.2024
|1' - 67'
|Люцерн
|1:1
|Грассхоппер
|Швейцария. Суперлига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люцерн
|3
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -66'
|Люцерн (Люцерн)
|2:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|16'
|10.08.2023
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:1
|Люцерн (Люцерн)
|03.08.2023
|1' -46'
|Люцерн (Люцерн)
|1:1
|Юргорден (Стокгольм)
|35'
|27.07.2023
|79' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:2
|Люцерн (Люцерн)
|82'