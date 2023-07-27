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    Якуб Кадак - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Якуб
    Фамилия Кадак
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Родной город Тренчин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 декабря 2000 (23 года)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.06.2024 Был в запасе Словакия 4:0 Сан-Марино Товарищеские матчи. Сборные
    21.05.2024 1' - 70' Люцерн 1:2 Стад Лозанна Уши Швейцария. Суперлига, 5 тур
    62'
    18.05.2024 56' - 90' Ивердон 3:1 Люцерн Швейцария. Суперлига, 4 тур
    15.05.2024 1' - 66' Лозанна-Спорт 0:2 Люцерн Швейцария. Суперлига, 3 тур
    10.05.2024 1' - 67' Люцерн 1:1 Грассхоппер Швейцария. Суперлига, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люцерн 3 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2023 1' -66' Люцерн (Люцерн) 2:2 Хиберниан (Эдинбург)
    16'
    10.08.2023 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 3:1 Люцерн (Люцерн)
    03.08.2023 1' -46' Люцерн (Люцерн) 1:1 Юргорден (Стокгольм)
    35'
    27.07.2023 79' -90' Юргорден (Стокгольм) 1:2 Люцерн (Люцерн)
    82'
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