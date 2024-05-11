Лео Валта - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Валта
|Команда
|Сириус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вантаа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Валта
|Команда
|Сириус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вантаа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.06.2024
|81' - 90'
|Португалия
|4:2
|Финляндия
|Товарищеские матчи. Сборные
|01.06.2024
|1' - 90'
|Сириус
|5:1
|Норрчепинг
|Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
|20.05.2024
|1' - 90'
|Сириус
|0:0
|Вестерос
|Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
|14'
|16.05.2024
|1' - 90'
|Сириус
|2:1
|Гетеборг
|Швеция. Аллсвенскан, 9 тур
|11.05.2024
|1' - 90'
|АИК
|1:3
|Сириус
|Швеция. Аллсвенскан, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч