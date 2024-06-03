Тарик Мухаремович - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Тарик
|Фамилия
|Мухаремович
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|187
|Имя
|Тарик
|Фамилия
|Мухаремович
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.06.2024
|82' - 90'
|Англия
|3:0
|Босния и Герцеговина
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.06.2024
|82' -90'
|Англия
|3:0
|Босния и Герцеговина