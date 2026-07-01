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Команды
Ливерпуль
Жереми Жаке
Трансферы
€ 55 млн
Жереми Жаке - трансферы
Ливерпуль
13 июля 2005 (21)
#22 | Защитник
188 см
Франция | Гваделупа
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01.07.26 / 30.06.31
Ренн
Ливерпуль
63,60 млн €
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Ренн
Клермон
Аренда
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