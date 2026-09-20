Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2,50 млн

Эрик - статистика

Витория
10 декабря 1997 (28), Ресифе
#33 | Нападающий
173 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Мирассол
2 : 2
13.09.2026
Витория
1' - 70'
12'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
08.09.2026
Гремио
1' - 72'
48'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория
26
3
5
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Мирассол
2 : 2
13.09.2026
Витория
1' - 70'
12'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
08.09.2026
Гремио
1' - 72'
48'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.08.2026
Витория
69' - 90'
87'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Витория
0 : 2
23.08.2026
Баия
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
1 : 0
17.08.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Фламенго
2 : 0
10.08.2026
Витория
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
0 : 4
30.07.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Ремо
2 : 0
27.07.2026
Витория
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
0 : 0
24.07.2026
Витория
1' - 87'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 0
17.07.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
31.05.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Витория
2 : 0
23.05.2026
Интернасьонал
1' - 80'
29'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Брагантино
2 : 0
18.05.2026
Витория
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Витория
4 : 1
03.05.2026
Коритиба
1' - 79'
61'
28'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
27.04.2026
Витория
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
0 : 0
19.04.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Витория
2 : 0
11.04.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
05.04.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
02.04.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
1 : 0
23.03.2026
Мирассол
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
2 : 0
20.03.2026
Витория
1' - 87'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
2 : 0
15.03.2026
Атлетико Минейро
16' - 84'
68'
74'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 1
12.03.2026
Витория
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
1 : 2
11.02.2026
Фламенго
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
5 : 1
05.02.2026
Витория
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
2 : 0
29.01.2026
Ремо
46' - 90'
58, 77'
Главные новости
Заявление «Зенита» о странном поведении «Краснодара»
13:37
Ибрагимович сделал себе дорогой подарок на день рождения
12:24
2
«Селюки, вылезшие в Европу и которым насрать на сборную»: Милевский – после провала Украины
12:13
4
Назван игрок сборной России, который может подорожать до 100 миллионов
12:01
5
«Локомотиву» посоветовали тренера на замену Галактионову
11:51
2
Капитан Намибии везет жене из России водку: «Она хочет попробовать»
11:15
9
Карпина похвалили за внешний вид на матче с Намибией
10:54
1
Миранчук после матча с Намибией описал Екатеринбург одним прилагательным
10:31
2
Дзюбу предложили московскому клубу РПЛ
10:13
2
Систему «осень-весна» сравнили с ЕГЭ в школе: «Два брата-акробата Фурсенко»
09:51
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+